Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром

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11.01.2023, 3:30, Новости дня
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.

Арестович сообщил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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