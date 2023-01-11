Палата представителей Конгресса США утвердила предложение о формировании специального комитета по Китаю

Палата представителей Конгресса США утвердила предложение о формировании специального комитета по Китаю, свидетельствуют итоги голосования нижней палаты американского парламента по соответствующей резолюции.

Резолюция о создании спецкомитета Палаты представителей «по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая» была принята на заседании нижней палаты американского парламента решением 365 конгрессменов, против документа выступили 65 законодателей, передает ТАСС.

Инициативу формирования спецкомитета выдвинули конгрессмены от Республиканской партии США, получившие большинство в Палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов.

В ходе дебатов по резолюции лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти выразил полное согласие с мнением коллег, представляющих, по его словам, обе партии, что угроза Соединенным Штатам со стороны коммунистического Китая серьезна. Он сообщил, что комитет будет расследовать зависимость США от Китая, чтобы положить ей конец и защитить национальную безопасность Соединенных Штатов.

Как ожидается, председателем нового комитета станет Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин). В общей сложности в состав комитета, который обладает полномочиями проводить открытые слушания, войдут семеро республиканцев и пятеро демократов.

В конце декабря минувшего года экс-глава МИД КНР Ван И заявил о серьезных проблемах в отношениях Китая и США.

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