 

Госпитализированный с поражением легких Михалков висит на волоске от смерти: Инфаркт

11.01.2023, 2:50, Разное
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Народный артист РСФСР, Герой труда РФ Никита Михалков на новогодних выходных оказался в реанимации. Оскароносного режиссера, сценариста и актера экстренно госпитализировали в начале января с подозрением на ковид. Дальнейшие тесты не выявили у маэстро коронавируса и гриппа, однако его состояние продолжает ухудшаться.

Никита Михалков, можно сказаться, висит на волоске от смерти. По данным телеграмм-канала Mash, у актера не только увеличилась площадь поражения легких, но и обострились хронические проблемы с сердцем.

Врачи после исследований пациента озвучили новый диагноз. Как сообщает РИА ФАН, речь идет об идиопатической пневмонии. Кроме того, по данным телеканала “360”, у режиссера выявлена мерцательная аритмия.

Медики фактически спасли 77-летнего артиста от инфаркта. “Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать”, – уточняет Mash.

К слову, Никиту Михалкова в больнице называют настоящим бойцом, ведь он активно борется на жизнь, несмотря на ухудшающееся состояние. Сегодня актер проходит комплексную терапию. Меж тем, последняя компьютерная томография зафиксировала увеличение пораженной площади легких. При этом ковидом артист не болеет.

Ранее его коллега, Народный артист России Николай Бурляев выразил надежду, что Никита Михалков поправится. Сам актер не посещал товарища в больнице, так как в палату пускают только членов семьи.


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