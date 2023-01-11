Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 10%, с 92,36 долларов до 83,1 долларов за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2024 году ведомство ожидает цену Brent на уровне 77,57 долларов за баррель, информирует ТАСС.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 77,18 долларов за баррель в 2023 году и 71,57 долларов за баррель в 2024 году. Также ведомство повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2023 году на 70 тыс. баррелей – до 12,41 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,81 млн б/с.

Напомним, мировые цены на нефть во вторник начали снижаться из-за сомнений инвесторов в остановке ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Накануне сразу два должностных лица ФРС заявили, что учетную ставку, вероятно, придется поднять выше 5% и удерживать этот уровень на протяжении некоторого времени.

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