 

Newsbomb.gr: Бывший король Греции Константин II умер в Афинах после инсульта

11.01.2023, 2:07, Новости дня
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Бывший король Греции Константин II умер в Афинах после инсульта, сообщил новостной портал Newsbomb.gr.

Бывший монарх перенес острый инсульт в своем доме в Афинах, в течение семи дней ему оказывали помощь в реанимации столичной больницы «Игия», куда его доставили в критическом состоянии. В больнице с ним находились члены его семьи – его супруга Анна-Мария Датская, его дети, его сестра, передает ТАСС.

Константин II, родившийся 2 июня 1940 года в Афинах – последний король Греции (в 1964–1974 годах) из династии Глюксбургов, сын короля Павла I и Фредерики Ганноверской. Он последний царствовавший православный монарх. Как потомок датского короля Кристиана IX носит титул принца Датского.

После прихода к власти в Греции в 1967 году профашистской хунты «черных полковников» Константин сделал попытку выступить против них, призвав по радио народ к восстанию, однако не получил поддержки, был вынужден покинуть страну. В 1973 году по итогам референдума монархия в Греции была упразднена и провозглашена республика. После свержения военной диктатуры демократическое правительство провело повторный референдум 8 декабря 1974 года, который подтвердил волю народа не восстанавливать монархию. Константин никогда не признавал эти референдумы и никогда формально не отрекался от престола. Тем не менее с этого времени монархия Глюксбургов прекратила существование и была установлена Греческая Республика.

В мае 2013 года королевская семья вернулась в Грецию на постоянное место жительства, поселившись в местечке Портохелион в общине Эрмионида, в 6 километрах от острова Спеце. В связи с серьезными проблемами со здоровьем бывший монарх в последние месяцы жил в Афинах, чтобы находиться недалеко от больницы, в которой лечился.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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