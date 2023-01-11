Reuters: Американская компания Chevron отгрузила в США первую партию венесуэльской нефти
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Американская компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США, сообщило Reuters.
Согласно данным об отгрузке, танкер с нефтью из Венесуэлы находится на пути в Соединенные Штаты, прибытие судна на нефтеперерабатывающий завод в штате Миссисипи ожидается 15 января, передает ТАСС.
Напомним, 30 декабря минувшего года американская энергетическая компания Chevron отправила в Венесуэлу первый за четыре года санкций танкер за нефтью. В октябре 2022 года стало известно о планах властей США смягчить санкции против Венесуэлы, чтобы позволить американской компании Chevron Corp. возобновить добычу нефти.
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