 

Reuters: Американская компания Chevron отгрузила в США первую партию венесуэльской нефти

11.01.2023, 2:07, Новости дня
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Американская компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США, сообщило Reuters.

Согласно данным об отгрузке, танкер с нефтью из Венесуэлы находится на пути в Соединенные Штаты, прибытие судна на нефтеперерабатывающий завод в штате Миссисипи ожидается 15 января, передает ТАСС.

Напомним, 30 декабря минувшего года американская энергетическая компания Chevron отправила в Венесуэлу первый за четыре года санкций танкер за нефтью. В октябре 2022 года стало известно о планах властей США смягчить санкции против Венесуэлы, чтобы позволить американской компании Chevron Corp. возобновить добычу нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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