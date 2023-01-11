Близкого мужчину Навки срочно увезли в реанимацию

45-летний фигурист,

спортсмен, Олимпийский чемпион 2006 года и бывший партнер Татьяны Навки в

танцах на льду Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. С самого утра

состояние здоровья мужчины начало ухудшаться, уже ночью он оказался в больнице.

Как сообщают источники, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции

легких.

Близкого друга

Татьяны Навки срочно увезли в реанимацию по подозрению в бронхопневмонии. В то

же время тест на коронавирус остается отрицательным. Это добавляет надежды

близким Романа.

Журналисты уже

успели связаться с супругой Романа Костомарова Оксаной Домниной, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Женщина

холодно ответила, что ждет звонка из больницы и просила больше ее не

беспокоить. Примерно то же самое ответила и Татьяна Навка, никакой дополнительной

информацией она не владеет.

Информационное

агентство URA.RU сообщает, что врачи оценивают

состояние фигуристка как крайне тяжелое. Пока он находится в одной из столичных

клиник под наблюдением. Поклонники предположили, что из-за состояния спортсмена

Татьяна Навка отменит предстоящие ледовые шоу. Все замерли в ожидании информации

от врачей.