 

Близкого мужчину Навки срочно увезли в реанимацию

11.01.2023, 1:25, Разное
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45-летний фигурист,
спортсмен, Олимпийский чемпион 2006 года и бывший партнер Татьяны Навки в
танцах на льду Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. С самого утра
состояние здоровья мужчины начало ухудшаться, уже ночью он оказался в больнице.
Как сообщают источники, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции
легких.

Близкого друга
Татьяны Навки срочно увезли в реанимацию по подозрению в бронхопневмонии. В то
же время тест на коронавирус остается отрицательным. Это добавляет надежды
близким Романа.

Журналисты уже
успели связаться с супругой Романа Костомарова Оксаной Домниной, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Женщина
холодно ответила, что ждет звонка из больницы и просила больше ее не
беспокоить. Примерно то же самое ответила и Татьяна Навка, никакой дополнительной
информацией она не владеет.

Информационное
агентство URA.RU сообщает, что врачи оценивают
состояние фигуристка как крайне тяжелое. Пока он находится в одной из столичных
клиник под наблюдением. Поклонники предположили, что из-за состояния спортсмена
Татьяна Навка отменит предстоящие ледовые шоу. Все замерли в ожидании информации
от врачей.


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