 

“Капельница за капельницей”: врачи борются за жизнь разбитого инсультом Краско

11.01.2023, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новогодние выходные обернулись для Народного артиста России Ивана Краско сильнейшими проблемами со здоровьем. В минувшую пятницу, 6 января, актер театра и кино был экстренно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Врачи заподозрили у 92-летней звезды инсульт. Как сообщил его директор Вячеслав Смородинов, диагноз подтвердился. И вот уже несколько дней медики борются за жизнь маэстро.

Как подчеркнул директор артиста в интервью Пятому каналу, уинозвезду удалось стабилизировать, его уже перевели из реанимации в обычную палату. Меж тем, к актеру никого не пускают. Доступ в палату ограничен, в том числе, из-за санитарных мер.

Иван Краско сейчас находится в отделении неврологии. По словам его директора, медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Разумеется, состояние артиста находится под постоянным контролем специалистов.

“Сказали, что нужно пока полежать, за ним хороший уход там, капельницы постоянно ставят. Он говорит, капельница за капельницей”,

— подчеркнул Вячеслав
Смородинов. Меж тем, он отметил, что Иван Краско уже рвется на сцену и готов принять участие в спектакле, который запланирован на 27 января.

Также директор звезды добавил, что врачи не разрешают передавать пациенту передачи. По его словам, Иван Краско находится на больничной диете.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.20 / Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые за долгое время воссоединились на экране

23.03.22 / Памела Андерсон рассказала о своем дебюте в мюзикле “Чикаго” на Бродвее

07.01.22 / Альтманн объяснил, почему одни люди продолжают болеть коронавирусом, а другие не заражаются

22.12.22 / Заколка-веточка, красная лента и коса-пучок: праздничные прически, которые можно сделать дома

08.09.22 / Мнение: Одиум войны

29.09.22 / Клеткам трудно приспособиться к уровню влажности: четыре причины, почему коже лица просто необходим отдых от косметики

24.03.22 / Мнение: О войне с Россией «на полное уничтожение»… Вот это было неожиданно, да?

14.05.21 / Полный хиппи-шик: как носить летние наряды с цветочным принтом по-новому (креативные способы и советы)

19.10.20 / Патриарх Варфоломей поддержал азербайджанские бомбардировки Армении

05.09.22 / От Хейли Бибер до Кристины Асмус – звезды по всему миру становятся Барби и носят розовый

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика