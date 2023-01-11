 

Президент Украины Зеленский лишил Виктора Медведчука и трех других оппозиционных политиков гражданства Украины

11.01.2023, 0:45, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Зеленский сообщил в видеообращении, что принял решение о лишении гражданства Украины Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича. По словам главы киевского режима, такое решение он принял на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и якобы в соответствии с Конституцией. Зеленский также заявил, что это не последние такие решения, передает ТАСС.

Напомним, 20 февраля минувшего года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Медведчук назвал введенные Киевом санкции незаконными.

Кроме того, 1 октября Зеленский объявил о введении санкций против всех причастных к организации или проведению референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В числе попавших под санкции лиц оказался Медведчук.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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