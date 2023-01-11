 

Yle: Власти Финляндии допускают возможность рассмотрения вопроса о передаче Киеву танков Leopard

11.01.2023, 0:45, Новости дня
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Власти Финляндии допускают возможность рассмотрения вопроса об отправке Украине боевых танков Leopard 2 («Леопард 2») в случае появления группы поддерживающих эту инициативу стран, сообщила финская национальная телерадиокомпания Yle.

По словам источника издания, Финляндия пока не принимала никаких решений относительно передачи танков Украине. При этом он заверил, что в случае появления группы нескольких стран, поддерживающих отправку Киеву немецких танков, финская сторона рассмотрит возможность участия в этом процессе. В связи с этим источник отметил, что в Хельсинки ожидают решений Германии и других крупных стран по этому вопросу, передает ТАСС.

Финская телерадиокомпания также сообщила, что у Финляндии имеется около 200 танков Leopard 2, но количество боевых машин, которые могут быть переданы Киеву, будет небольшим. Также подчеркивается, что возможная передача танков Leopard 2 («Леопард 2») будет сопряжена с рядом сложностей, поскольку для этого нужно разрешение на реэкспорт от Германии, где производятся танки, а украинской стороне потребуются запчасти и организация технического обслуживания этих боевых машин.

В минувшее воскресенье вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что правительство Германии может принять решение о поставках Украине танков Leopard 2 («Леопард 2»). Ранее Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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