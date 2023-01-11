 

Страшный день или День памяти 14000 младенцев: традиции и приметы 11 января

11.01.2023, 0:01, Разное
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История

После рождения
Сына Божиего царь Ирод в Вифлееме замыслил убить младенца. Но так как после
поклонения родившемуся звезда указала им иной путь, Ирод не смог поймать
ребенка.

Тогда Ирод
приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и
младше. Эти младенцы стали первыми мучениками за Христа.

В народном же календаре
11 января бушует нечистая сила. Чтобы защититься, крестьяне совершали обряды,
приглашали в дом знахарку и жгли костры. Считалось, что в огне сгорают все
болезни и беды.

Традиции и
приметы

День проводили
дома, скромно, не привлекая внимания.

Метель на улице к
дождливому июлю.

Ночные яркие
звезды к ближним холодам.

Если небо чистое
— погода улучшиться. Если же небо яркое на закате — погода будет хуже.

Что нельзя делать
11 января

11 января
запрещено отправляться в дальний путь, одному ходить в безлюдные места.
Особенно внимательно следили за детьми — нельзя оставлять их без присмотра.

Не стоит 11
января быть в унынии и грусти, жаловаться на судьбу. Иначе можно накликать
беду.

Но и желать
другому здоровья и счастья нельзя, чтобы не подарить свое.


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