Страшный день или День памяти 14000 младенцев: традиции и приметы 11 января

История

После рождения

Сына Божиего царь Ирод в Вифлееме замыслил убить младенца. Но так как после

поклонения родившемуся звезда указала им иной путь, Ирод не смог поймать

ребенка.

Тогда Ирод

приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и

младше. Эти младенцы стали первыми мучениками за Христа.

В народном же календаре

11 января бушует нечистая сила. Чтобы защититься, крестьяне совершали обряды,

приглашали в дом знахарку и жгли костры. Считалось, что в огне сгорают все

болезни и беды.

Традиции и

приметы

День проводили

дома, скромно, не привлекая внимания.

Метель на улице к

дождливому июлю.

Ночные яркие

звезды к ближним холодам.

Если небо чистое

— погода улучшиться. Если же небо яркое на закате — погода будет хуже.

Что нельзя делать

11 января

11 января

запрещено отправляться в дальний путь, одному ходить в безлюдные места.

Особенно внимательно следили за детьми — нельзя оставлять их без присмотра.

Не стоит 11

января быть в унынии и грусти, жаловаться на судьбу. Иначе можно накликать

беду.

Но и желать

другому здоровья и счастья нельзя, чтобы не подарить свое.