 

Российский и украинский омбудсмены в Турции обсудят создание гуманитарных коридоров

10.01.2023, 11:50, Разное
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Уполномоченные по правам человека РФ и Украины проведут встречу в Турции, пишет Daily Sabah. Отмечается, что встреча будет посвящена созданию гуманитарных коридоров и планированию дорожной карты по обмену пленными.


AP

На этой неделе Турция станет площадкой для встречи уполномоченных по правам человека из РФ и с Украины, пишет Daily Sabah. Как отмечает издание, темой встречи станет создание гуманитарных коридоров как очередного шага в наращивании переговорной активности между Москвой и Киевом.

По словам главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча, встреча пройдёт в трёхстороннем формате: основной целью будет определение дорожной карты по правам человека, обмену ранеными и пленными. Малкоч также призвал все страны мира стремиться к прекращению огня и заключению мирного договора на Украине.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что планирует встречу с украинскими коллегами в Турции, пишет Daily Sabah. По словам Москальковой, уже были обсуждения по поводу возможной повестки переговоров.

Между тем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что верит, что конфликт на Украине будет завершён за столом переговоров. Чавушоглу напомнил, что Москва выразила свою готовность к переговорам, а Киев предложил свой мирный план из 10 пунктов.

«Для вовлечённых в конфликт стран важно иметь диалог и проводить встречи. Что касается предварительных условий, то эти вопросы они должны решить сами», — приводит издание слова министра обороны Турции Хулуси Акара. Акар также подчеркнул, что Анкара выступает за скорейшее прекращение огня. 


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