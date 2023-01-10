 

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали двое мирных жителей

10.01.2023, 23:21, Новости дня
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Двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Telegram-канале он написал, что в настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших, информация по разрушениям уточняется.

В декабре Гладков заявлял, что в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ был ранен мужчина – у него диагностированы переломы костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести его доставили в районную областную больницу. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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