При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали двое мирных жителей
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Двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале он написал, что в настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших, информация по разрушениям уточняется.
В декабре Гладков заявлял, что в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ был ранен мужчина – у него диагностированы переломы костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести его доставили в районную областную больницу.
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