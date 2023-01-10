При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали двое мирных жителей

Двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Telegram-канале он написал, что в настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших, информация по разрушениям уточняется.

В декабре Гладков заявлял, что в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ был ранен мужчина – у него диагностированы переломы костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести его доставили в районную областную больницу.

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