Врио главы ДНР Пушилин: Центр Соледара находится под контролем российских сил
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Центр города Соледара уже находится под контролем российских сил, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Врио главы ДНР сообщил в эфире Первого канала, что, по имеющейся у него информации, центр Соледара уже находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Ранее во вторник Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске –стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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