Врио главы ДНР Пушилин: Центр Соледара находится под контролем российских сил

Центр города Соледара уже находится под контролем российских сил, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Врио главы ДНР сообщил в эфире Первого канала, что, по имеющейся у него информации, центр Соледара уже находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.

Ранее во вторник Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске –стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.

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