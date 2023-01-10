 

Врио главы ДНР Пушилин: Центр Соледара находится под контролем российских сил

10.01.2023, 23:21, Новости дня
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Центр города Соледара уже находится под контролем российских сил, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Врио главы ДНР сообщил в эфире Первого канала, что, по имеющейся у него информации, центр Соледара уже находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.

Ранее во вторник Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске –стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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