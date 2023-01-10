Политика: Британцы ревнуют Макрона к Украине

Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон?

Заявленная французами поставка вроде бы не выходит за рамки того, что делалось Западом ранее. Бронеавтомобили направлялись в ВСУ еще до начала СВО, а AMX-10RC – тяжелый бронеавтомобиль, вооруженный пушкой танкового калибра (105 мм), но сравнительно маломощной.

Однако само гордое наименование «колесный танк» позволяет считать французско-украинскую сделку открытием принципиально нового этапа вооружения Украины.

Новость из Парижа сразу же активизировала разговоры о поставках Киеву уже не колесных, а настоящих гусеничных танков Leopard. Президент Украины Зеленский такие танки требует (именно требует) с марта прошлого года, а украинский главком Валерий Залужный в декабре заявлял, что «для победы» (что бы это ни значило) ему срочно нужны 300 танков. Сейчас эти мечты постепенно приближаются к реальности.

Ход Макрона определенно спровоцировал эскалацию в конфликте в Украине и в отношениях РФ с Западом, и без того опасно напряженных. Спрашивается, зачем это потребовалось прежде осторожному французскому лидеру, которого причисляли к «голубям» Евросоюза? Представляется, что основных причин две.

Во-первых, Макрон выправляет свой имидж сторонника мирного решения украинского конфликта со знаком «минус». На Западе распространено мнение, что позиция Макрона как политика, который хочет договариваться с Россией, вредит его положению в среде союзников по НАТО, где модно быть проукраински и русофобски настроенным.

Бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп еще до начала СВО утверждал, что тесные контакты французского президента с российским влекут для Парижа политические риски. А заявления Макрона о необходимости предоставить гарантии безопасности России и вовсе вызвали волну возмущения в ЕС.

Про саму Украину, где редкое издание избежало соблазна тиснуть карикатуру на тему частых телефонных звонков Макрона в Кремль, в этой связи можно даже не упоминать. Там президента Франции демонстративно недолюбливают.

Макрону же, напротив, хочется, чтобы его любили. Не только в Париже, но и в Восточной Европе, на которую у Парижа есть свои планы. Но чего в этом больше – экономико-политической стратегии или необходимости французского лидера тешить свое эго, вопрос открытый.

Во-вторых, президент Франции сделал существенный рывок в неформальном соревновании западных держав по оказанию помощи Украине, обойдя Великобританию. Во всяком случае, так считают авторы статьи в британской же The Daily Telegraph, которая так и называется – «Как Макрон отобрал у Британии лидерство на Украине».

Если верить британцам, решения о поставках в ВСУ принципиально новых видов вооружений принимаются не самопально, а после согласования с партнерами, включая как минимум США, Великобританию, Францию и Германию. Но Макрон необходимостью согласования позиций якобы пренебрег, чем обидел британские власти, которые вкладывают в Украину огромные средства и терпят из-за этого существенные неудобства.

Тем не менее представляется, что британские журналисты несколько преувеличивают степень ущерба, нанесенного Макроном евроатлантическому единству.

С одной стороны, и прежде было понятно, что поставки тяжелой военной техники властям Украины это вопрос времени, а не принципа. Так или иначе, на Западе Украину еще задолго до СВО считали перспективным членом НАТО, а это означает, что рано или поздно на вооружении ВСУ появилась бы тяжелая техника натовского образца.

С другой стороны, как прорыв французский дар неоднозначен.

Все-таки колесный танк не гусеничный – ни по вооружению, ни по защите, ни по проходимости (хотя превосходит его по скорости и запасу хода).

Наконец, никто из западных лидеров Макрона не осудил. Более того, США оперативно заявили о поставках БМП Bradley. Правда, публикация о планах Вашингтона последовала сразу за заявлением Макрона, скорее всего, случайно, решение явно было принято раньше.

В любом случае получается, что положение в клубе западных лидеров сейчас определяется не экономической или военной мощью твоей державы, а уровнем поддержки Украины. И британские журналисты воспринимают это как норму.

Правда, они принципиально отказываются рассуждать на тему того, что будет, если режим Зеленского проиграет. И в Британии, и во Франции, и в Германии не верят, что ставка на Киев может просто «сгореть», а лидер группы «друзей Украины» превратится в наиболее бессмысленного мота, который, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, не изменил ситуацию в плане целей СВО, но продлил страдания простых украинцев.

Теги:

Франция

,

спецоперация

,

армия Украины

,

Эммануэль Макрон

—