Мнение: Неуказанная национальность, промах Мальтуса и обгон Индией Китая

1. Некоторое оживление в Рунете вызвала публикация данных переписи-2020, согласно которым, на первый взгляд, численность русских в России за 10 лет сократилась на 5 миллионов, с 111 016 896 до 105 579 179 человек (ссылка). Однако упала численность и большинства других крупных российских этносов, при этом общий размер населения вырос. Как такое может быть? Похоже, всё объясняется особенностями конкретной переписи, а именно повышенным числом тех, кто национальность указывать не стал. Блогер zemfort1983 пишет (ссылка):



Доля русских среди указавших национальность составила 80,85 %. По сравнению с переписью-2010 (80,9 %) формально даже небольшое падение. Но именно что формально. Объясняется значительным ростом числа лиц, у которых национальная принадлежность не определена (до 11,3 % в целом России), причëм преимущественно в русских регионах.

На одном конце Чечня, в которой национальная принадлежность указана у всех (sic!) 1 510 824 жителей. А в Москве нацпринадлежность не определена аж для 22,7 % (среди указавших, кстати, 90,2 %, так что Москва по-прежнему русский город), в ХМАО среди 26,1 %.

В целом, если не считать большинство северокавказских и часть сибирских нацреспублик, доля русских растëт (либо стабильна в двухобщинном Татарстане, застыв на отметке чуть выше 40 %).

В Крыму доля русских подросла до 72,9 %, в Севастополе до 90,1 %, в Башкирии до 37,5 %, в Марий Эл до 52,5 %, в Мордовии до 54,1 %, в Чувашии до 30,7 %.

С грубой дооценкой на «неуказников» (предметно надо проводить очистку данных по регионам, конечно) видно, что реальная численность русских даже в старых границах свыше 120 миллионов. С новыми территориями и неучтëнными мигрантами реальная численность населения России на 31.12.2022 – не менее 160 миллионов, русских не менее 125 – 127 миллионов.

Интересно было бы разобраться, почему 16,6 млн граждан у нас не указали национальность. Это может свидетельствовать, например, о возросшем количестве смешанных браков и семей, в которых у детей (а порою и у родителей) нет однозначной этнической привязки.

Возможно, дело в том, что в современной Росси, в отличие от СССР, в паспорте нет графы «национальность». У нас с уважением относятся ко всем 100+ живущим в России этносам, а также к народам других стран, однако мудро не занимаются принудительной расфасовкой граждан по разным национальным категориям, как это делали в советское время, когда графа «национальность» в паспортах и прочих документах была:

Наконец, возможно, это просто недоработка переписчиков и/или организаторов переписи. Национальность у нас – это личное дело каждого. Однако в интересах общего статистического подсчёта, эту недоработку отчасти можно технически исправить, приписав детям национальность их родителей (либо братьев и сестёр), если данные о них известны. По крайней мере, для семей с родителями одной национальности это может иметь смысл (хотя в реальности дети могут считать себя хоть эльфами и хоббитами, хоть рептилоидами).

2. Блогер konstantinus-a пишет, что судя по нынешним тенденциям, проблема неконтролируемого перенаселения Земли и, как следствие, жёсткого дефицита ресурсов, – уже неактуальна (ссылка):



…наверное, самый большой прогностический провал всех времён, в том числе в фантастике – грядущее перенаселение. По всему миру идёт сокращение рождаемости. Белая раса уже последние 10 лет в состоянии депопуляции. Последние 5 лет депопуляция началась и быстро идёт в Китае и в целом в жёлтой расе. К концу десятилетия, при сохранении нынешней динамики, депопуляция начнётся в Индии. Только в Африке пока сохраняется очень высокая рождаемость, но сейчас она существенно ниже чем 10 лет назад, а 10 лет назад была существенно ниже чем 20 лет назад, и, при сохранении динамики, через 20-25 лет депопуляция начнётся и там. А в среднем в мире <…> мировой СКР уже в 2023 году может опуститься ниже минимального уровня (2,2) необходимого для простого воспроизводства популяции.

Но фантасты даже сейчас всё ещё пишут сюжеты про “перенаселение”, а 20 лет назад, когда проблема демографической стагнации в мире уже стояла во весь рост, писали книги и снимали фильмы про “перенаселение” вообще во всю. Вот что значит инерция мышления.

Действительно, такие страны, как Южная Корея, сталкиваются скорее с проблемой недонаселения.

Крах мальтузианской теории в глобальном масштабе не отменяет, впрочем, возможности крупных локальных кризисов, гражданских войн и войн за ресурсы в отдельных регионах, вроде той же Африки, где население продолжает стремительно расти (и будет делать это ещё очень долго, даже если рождаемость снизится до менее чем 2,2, по инерции).

Также, как убедительно показала ситуация прошлого года, это не отменяет масштабных кризисов из-за нехватки ресурсов. Ресурсы у человечества есть, однако деструктивная политика США и ЕС создаёт на рынке искусственный дефицит.

3. Сравнительно быстрый рост населения пока продолжается и в странах Южной Азии. Пишут, что та же Индия, несмотря на сокращение рождаемости, должна обогнать Китай по численности населения уже в апреле нынешнего года (ссылка). Более, того, по нынешним прогнозам ООН ожидается, что Индия не просто догонит Китай, но и очень значительно его опередит:

С 1950 г. Индия и Китай обеспечили 35% прироста населения Земли. Но строгие правила планирования семьи в Китае – так называемая политика одного ребенка, введенная в 1980 году, – резко снизили уровень рождаемости. Сейчас его популяция сокращается. Хотя Коммунистическая партия разрешает женщинам иметь троих детей, в среднем их всего 1,2. К 2050 году население Китая будет на 8% меньше, чем сейчас.

Тем временем население Индии будет продолжать расти. Ожидается, что он достигнет пика в 1,7 млрд в 2064 году, когда он будет почти на 50% больше, чем в Китае. Ожидается, что Индия обеспечит более одной шестой прироста населения трудоспособного возраста в мире (от 15 до 64 лет) в период до 2050 года.

Ее экономика недавно сместила британскую с пятого места в мире и к 2029 году займет третье место, прогнозирует Государственный банк Индии.

Вероятно, прогнозы для Индии на 2064 год не оправдаются и окажутся завышенными, как и большинство других современных демографических прогнозов. В любом случае, не стоит доверять экспертам, которые считают ВВП по номиналу, а не по ППС. Но всё же уже в ближайшее время чемпионство по народонаселению Китай утратит, и наши комики будут вынуждены сменить значительную часть шуток про китайцев на шутки про индийцев.