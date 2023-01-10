 

Что будет с малышом? Заявившая о раке Орлова страдает от невыносимой боли

10.01.2023, 22:40, Разное
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Известная российская телеведущая, певица и актриса Ольга Орлова готовится к пополнению. Роды запланированы на начало 2023 года. Долгое время она скрывала беременность, однако в итоге пришлось все рассказать общественности.

К слову, бывшая солистка группы “Блестящие” постоянно делится с поклонниками подробностями о личной жизни. Кроме того, она периодически отвечает на вопросы фанатов в социальных сетях.

Так, 45-летняя артистка в сентябре прошлого года рассказала народу, что ждет малыша от от второго супруга. Мужчину зовут Валерий, известно, что он старше Ольги Орловой на десять лет. Муж певицы занимается бизнесом.

На днях звезда отечественной эстрады вновь общалась с поклонниками в социальных сетях. В частности у нее спросили про стерилизацию домашних питомцев, ведь Ольга Орлова, помимо основной творческой карьеры, активно занимается защитой животных.

Телеведущая заявила, что у братьев наших меньших может возникнуть рак, если их вовремя не кастрировать. Также она ответила на вопросы о личном самочувствии.

Как выяснилось, Ольга Орлова страдает от невыносимой боли. Певица призналась, что у нее болят спина и поясница. а также есть проблемы с ногами. Что будет с малышом? Вот о чем задумалась общественность. Вероятно, проблемы со здоровьем не скажутся на родах, ведь певица регулярно снимает боль при помощи массажа.


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