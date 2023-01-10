 

В МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок

10.01.2023, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок. Если поездка неизбежна, то необходимо пользоваться пунктами обогрева.

“Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева”, — цитирует специалистов URA.ru. Эксперты добавили, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.20 / В Белоруссии построят лагеря трудоустройства для безработного населения

21.10.22 / Скандалы: «Еще ничего не продали, но уже так обделались»

11.01.22 / Мэр Москвы Собянин — о коронавирусе

03.12.22 / Мое дело: основательница LULU Асель Машанова о beauty-трендах и любимых средствах

04.01.22 / «Считаю, что есть угроза моей личной безопасности»

16.07.20 / «В моем лесу живет что-то большое и страшное»

05.09.22 / Организатор тура задержан после смерти путешественников на Камчатке

30.11.21 / Про стабилизациют внутриполитической ситуации в России

24.04.22 / “Здравствуйте, это жёлтый банк” – сотрудникам “Тинькофф” запретили произносить вслух название своей организации

18.06.22 / Специалисты создали биосенсор для оценки качества воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика