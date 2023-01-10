В МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок

Специалисты МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок. Если поездка неизбежна, то необходимо пользоваться пунктами обогрева.

“Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева”, — цитирует специалистов URA.ru. Эксперты добавили, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня.