В Харькове объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 21.20 мск, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок первой из членов нынешнего кабинета министров Германии посетила Украину после начала спецоперации России, в сопровождении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы она находится в Харькове.

Напомним, после российских ударов по энергетической инфраструктуре единая энергосистема в Украине фактически перестала существовать.

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