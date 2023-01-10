 

В Харькове объявили воздушную тревогу

10.01.2023, 22:20, Новости дня
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 21.20 мск, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок первой из членов нынешнего кабинета министров Германии посетила Украину после начала спецоперации России, в сопровождении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы она находится в Харькове.

Напомним, после российских ударов по энергетической инфраструктуре единая энергосистема в Украине фактически перестала существовать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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