 

Пентагон назвал сроки и место обучения солдат ВСУ системам ЗРК Patriot

10.01.2023, 22:20, Новости дня
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Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе обучение для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot на базе в американском штате Оклахома.

Местом обучения станет Форт-Силл в штате Оклахома, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, передает РИА «Новости».

Вашингтон намерен за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применять и обслуживать комплексы Patriot, первая батарея которых вошла в американский пакет помощи Украине.

В Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. 

Напомним, после падения на деревню в Польше украинской ракеты, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. При этом Варшава высказала предложение предоставить немецкие ЗРК Patriot украинской стороне, хотя свои передавать не стала.

В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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