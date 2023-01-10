 

CAS обнародовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение России от международных соревнований

10.01.2023, 22:20, Новости дня
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборных и клубных команд РФ от международных соревнований.

Как говорится в документах, опубликованных на официальном сайте CAS, большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение (об отстранении сборных и клубных команд РФ от международных соревнований) якобы было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий, передает РИА «Новости».

В мотивировочной части решения утверждается, что УЕФА и ФИФА якобы были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований. При этом в документах говорится, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры организаций. Вместе с этим отмечается, что РФС и российские команды являются в сложившихся обстоятельствах пострадавшими. Члены комиссии выразили надежду, что в перспективе отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.

В июле минувшего года CAS отклонил две апелляции РФС: по первому иску ответчиками были Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также федерации футбола Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты, по второму – УЕФА, федерации футбола Греции, Белоруссии, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты и Португалии. Помимо этого, были отклонены апелляции московских ЦСКА, «Динамо», петербургского «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В связи с этим сборная РФ была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В сентябре УЕФА не допустил сборную РФ до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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