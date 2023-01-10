CAS обнародовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение России от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборных и клубных команд РФ от международных соревнований.

Как говорится в документах, опубликованных на официальном сайте CAS, большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение (об отстранении сборных и клубных команд РФ от международных соревнований) якобы было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий, передает РИА «Новости».

В мотивировочной части решения утверждается, что УЕФА и ФИФА якобы были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований. При этом в документах говорится, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры организаций. Вместе с этим отмечается, что РФС и российские команды являются в сложившихся обстоятельствах пострадавшими. Члены комиссии выразили надежду, что в перспективе отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.

В июле минувшего года CAS отклонил две апелляции РФС: по первому иску ответчиками были Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также федерации футбола Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты, по второму – УЕФА, федерации футбола Греции, Белоруссии, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты и Португалии. Помимо этого, были отклонены апелляции московских ЦСКА, «Динамо», петербургского «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В связи с этим сборная РФ была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В сентябре УЕФА не допустил сборную РФ до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

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