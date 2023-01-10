Рыдала на полу – Личное мнение

Весь мир, затаив дыхание, дождался всё-таки 10 января и выхода мемуаров принца Гарри о своей трудной судьбе.

Ну, как — о своей? Не совсем.

Судьба намного более жёстко проехалась катком по его жене Меган, о чём принц и рассказал.



Фото: Соцсети

Всё началось с того, о чём в сказках обычно умалчивается — со свадьбы.

Приготовились? Затаили дыхание, как весь мир до того? Ну, тогда слушаем рассказ Гарри.

Незадолго до свадьбы Кейт активно вмешивалась в проведение торжества. Жене главного наследника не понравилось платье принцессы Шарлотты, дочки ейной, которая была подружкой невесты.

На высокий вкус Миддлтон платье было очень большим, слишком длинным, чересчур мешковатым. Шарлотта, говорит Кейт, плачет, когда примеряет его дома.

Напомню, девочке-принцессе было всего года три на тот момент. Вряд ли она вообще понимала, что такое большое, длинное и мешковатое. Это Кейт просто решила понервировать невесту.

Вот казалось бы, какое вообще дело Миддлтон до свадьбы? Какое ей дело до платья Шарлотты? Тоже мне, эксперт высокой моды выискалась. Но нет, Кейт назойливо лезет к Меган, чтобы её отвлечь от свадьбы.

Кто назначил жену Уильяма распорядителем торжества?

В то же самое время, красотка Меган была и так сильно занята — ругалась со своим отцом, который разболтался для прессы. Слил кучу информации и нужно было с ним разобраться.

А тут эта гундит — платье Шарлотты сменить требует.

Что дали, то и надевай, Шарлотта! Твоя, что ли, свадьба? Решает Меган — невеста, кому в чём и кем быть. Сказано — это платье, так надевай и не порть настроение невесте.

И я думаю, Шарлотта бы так и поступила. Но тут влезла Кейт.

В итоге, рассказывает Гарри, он застал Меган на полу. Невеста лежала и рыдала. И это — когда на носу свадьба.

Вот что с тобой, Миддлтон? Совесть есть? Тебе свадьбу никто не портил, никто не лез! А ты зачем лезешь, альфой себя в семье почувствовала и решила самоутвердиться за счёт скромной Меган?

Очень жалко Меган.

А вам кто свадьбу испортил?

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