 

Bentley сообщила о рекордных продажах автомашин в 2022 году

10.01.2023, 21:50, Разное
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Компания Bentley отчиталась о количестве проданных автомобилей за 2022 год.

Премиальный бренд впервые в истории сумел реализовать в минувшем году свыше 15 тысяч транспортных средств. Данный показатель на 4% превышает прежний рекорд в 14,6 тысяч машин, который достигли годом ранее. В компании связывают текущие рекорды с тем, что на мировом рынке предложены новые модели, а также представлены индивидуальные комплектации под клиентов.

Наибольшим спросом в 2022 году пользовалась модель кроссовера Bentley Bentayga. На данный автомобиль пришлось свыше 42% продаж из числа всех реализованной техники. Остальные модели также сумели показать высокий результат.


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