 

“Под 60”: стал известен возраст нового фаворита Лепса

10.01.2023, 21:20, Разное
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Минувший 2022 год ознаменовался зарождением новых звезд и всплеском патриотических песен на российской эстраде. Безусловно, главным открытием года стал певец и композитор
SHAMAN, который ворвался в музыкальные хит-парады с композициями “Я русский” и “Встанем”.

Ярослав Дронов сразу же стал любимцем публики. На молодого артиста обратили внимание и более опытные коллеги по цеху. Для 60-летнего Народного артиста России Григория Лепса певец и вовсе стал фаворитом.

Маэстро начал активно помогать восходящей звезде. К слову, их сотрудничество вышло далеко за пределы сцены, музыканты подружились. SHAMAN даже получил в подарок дорогой серебряный крест из линейки артиста. Не секрет, что Григорий Лепс занимается не только творчеством, но и бизнесом в различных отраслях.

Ярослав Дронов пока мало известен публике как личность, поэтому звезда активно раздает интервью и не стесняется рассказывать о себе. К примеру, он заявил Пятому каналу, что ощущает себя “под 60” при физическом возрасте 31 год.

SHAMAN подчеркнул, что ему намного проще общаться с людьми, которые старше него минимум на 20 лет, что, кстати, не удивительно, если брать в расчет его дружеские отношения с Григорием Лепсом. Также певец добавил, что может спокойно продолжать анекдоты своего канцерного директора, который старше него.


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