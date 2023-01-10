“Дешево”: бросившая Харламова невеста разделась на камеру
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В прошлом году
поклонники Гарика Харламова облегченно вздохнули — в жизни шоумена наконец-то
появились новые отношения. После развода с Кристиной Асмус в жизни юмориста
долго не было намека на романтику, а совсем недавно он поделился фотографиями с
новой возлюбленной. Счастливый Гарик позировал с актрисой Катериной Ковальчук.
Конечно, злые
языки говорят, что в паре уже случился разлад. Якобы личные проблемы Гарика
Харламова слишком сильно влияют на новые отношения. Так, всех смущает, что
Гарик очень близко общается с бывшей женой.
Другие же
поклонники, наоборот, слишком сильно торопят события. В комментариях Ковальчук
называют невестой юмориста и пророчат скорое пополнение. Конечно, никакого
подтверждения таким слухам нет. Более того, Катерина даже опубликовала
откровенные фото в бикини. Но и раздевшись на камеру, она не смогла остановить
слухи о беременности.
Сейчас актриса
отдыхает отдельно от Гарика Харламова. Девушка отправилась в экзотическое
приключение на остров Ява. Оттуда она показывает красивые закаты и пейзажи.
“Чудеса случаются!
И причем абсолютно спонтанно и дешево!” — подписала свои публикации бросившая
в Москве юмориста Катерина.
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