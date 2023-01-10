“Дешево”: бросившая Харламова невеста разделась на камеру

В прошлом году

поклонники Гарика Харламова облегченно вздохнули — в жизни шоумена наконец-то

появились новые отношения. После развода с Кристиной Асмус в жизни юмориста

долго не было намека на романтику, а совсем недавно он поделился фотографиями с

новой возлюбленной. Счастливый Гарик позировал с актрисой Катериной Ковальчук.

Конечно, злые

языки говорят, что в паре уже случился разлад. Якобы личные проблемы Гарика

Харламова слишком сильно влияют на новые отношения. Так, всех смущает, что

Гарик очень близко общается с бывшей женой.

Другие же

поклонники, наоборот, слишком сильно торопят события. В комментариях Ковальчук

называют невестой юмориста и пророчат скорое пополнение. Конечно, никакого

подтверждения таким слухам нет. Более того, Катерина даже опубликовала

откровенные фото в бикини. Но и раздевшись на камеру, она не смогла остановить

слухи о беременности.

Сейчас актриса

отдыхает отдельно от Гарика Харламова. Девушка отправилась в экзотическое

приключение на остров Ява. Оттуда она показывает красивые закаты и пейзажи.

“Чудеса случаются!

И причем абсолютно спонтанно и дешево!” — подписала свои публикации бросившая

в Москве юмориста Катерина.