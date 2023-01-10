ФПК решила пересадить пассажиров «Ласточки» из Нижнего Новгорода в другие поезда
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) начала пересадку пассажиров поезда «Ласточка» №705 сообщением Нижний Новгород – Москва в другие поезда, информирует пресс-служба ФПК.
Состав ранее задержали по техническим причинам во Владимире. Пассажиров пересаживают в составы, следующие вслед идущих электропоездов, передает ТАСС.
В ближайшее время 143 пассажира будут отправлены по маршруту в составе электропоезда №733 Нижний Новгород – Москва, еще 201 человек будет отправлен в составе электропоезда №707.
Ранее сообщалось, что между Нижним Новгородом и Москвой перестанут ходить поезда «Сапсан».
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