 

ФПК решила пересадить пассажиров «Ласточки» из Нижнего Новгорода в другие поезда

10.01.2023, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная пассажирская компания (ФПК) начала пересадку пассажиров поезда «Ласточка» №705 сообщением Нижний Новгород – Москва в другие поезда, информирует пресс-служба ФПК.

Состав ранее задержали по техническим причинам во Владимире. Пассажиров пересаживают в составы, следующие вслед идущих электропоездов, передает ТАСС.

В ближайшее время 143 пассажира будут отправлены по маршруту в составе электропоезда №733 Нижний Новгород – Москва, еще 201 человек будет отправлен в составе электропоезда №707.  

Ранее сообщалось, что между Нижним Новгородом и Москвой перестанут ходить поезда «Сапсан». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / В ГИБДД оценили возможность видеокамер определять наличие техосмотра

01.09.20 / Сущенко: ФСБшники мне сказали: “У нас есть неоспоримые доказательства вашей вины, чтобы вас упечь в тюрьму на 20 лет”

18.12.21 / От «диктатора с лицом ребёнка» до «ракетчика» — Sky News рассказал о десятилетнем правления Ким Чен Ына

19.07.21 / CBS News – люди продолжают уничтожать «зелёные лёгкие» нашей планеты в Амазонии

25.06.20 / Открыто уголовное производство в связи с вырубками, которые могли стать причиной паводка на западе Украины

22.10.21 / “Осталось показать лобок, остальное видели”. Видео с полуголой Каменских набрало почти 300 тыс. просмотров

21.09.20 / В РФ начались стратегические учения «Кавказ-2020»

11.08.20 / Еврокомиссия утвердила программу макрофинансовой помощи для Украины на €1,2 млрд

28.08.21 / Ермак: Все украинские граждане, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуированы

26.08.21 / Россия указала на разницу между признанием талибов и диалогом с ними

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика