ФПК решила пересадить пассажиров «Ласточки» из Нижнего Новгорода в другие поезда

Федеральная пассажирская компания (ФПК) начала пересадку пассажиров поезда «Ласточка» №705 сообщением Нижний Новгород – Москва в другие поезда, информирует пресс-служба ФПК.

Состав ранее задержали по техническим причинам во Владимире. Пассажиров пересаживают в составы, следующие вслед идущих электропоездов, передает ТАСС.

В ближайшее время 143 пассажира будут отправлены по маршруту в составе электропоезда №733 Нижний Новгород – Москва, еще 201 человек будет отправлен в составе электропоезда №707.

Ранее сообщалось, что между Нижним Новгородом и Москвой перестанут ходить поезда «Сапсан».

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