В Ростовской области перекрыли федеральную трассу М-4 из-за столкновения шести машин
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Федеральную автодорогу М-4 «Дон» перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП с участием шести машин, сообщается об одном погибшем.
Из сообщения регионального управления ГИБДД следует, что в 17.50 мск в Аксайском районе на 1056-м км автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение шести машин. Известно об одном погибшем в результате аварии, передает ТАСС.
«В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях», – говорится в сообщении.
Объехать проблемный участок можно через Аксай Ростовской области.
Ранее в Краснодарском крае водитель Mercedes столкнулся на встречной полосе с двумя автомобилями на трассе Новороссийск – Керченский пролив, шесть человек получили травмы.
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