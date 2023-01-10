 

В Ростовской области перекрыли федеральную трассу М-4 из-за столкновения шести машин

10.01.2023, 21:00, Новости дня
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Федеральную автодорогу М-4 «Дон» перекрыли в обоих направлениях из-за массового ДТП с участием шести машин, сообщается об одном погибшем.

Из сообщения регионального управления ГИБДД следует, что в 17.50 мск в Аксайском районе на 1056-м км автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение шести машин. Известно об одном погибшем в результате аварии, передает ТАСС.

«В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Объехать проблемный участок можно через Аксай Ростовской области.

Ранее в Краснодарском крае водитель Mercedes столкнулся на встречной полосе с двумя автомобилями на трассе Новороссийск – Керченский пролив, шесть человек получили травмы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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