Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом. Сейчас известный актер находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Вячеслава Смородинова.

Состояние актера на данный момент оценивается как стабильное. Сейчас его уже перевели в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии. В начале декабря Краско планово ложился в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга для профилактики общего состояния. Тогда он провел в стационаре около недели и выписался раньше из-за работы.

Иван Краско — российский актер театра, кино, писатель и народный артист. В кинематографе артист дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме “Балтийское небо”. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме “Сержант милиции”. За свою карьеру актер снялся в таких проектах, как “Господин оформитель”, “Особенности национальной охоты в зимний период”.