56-летний Венсан Кассель стал лицом новой рекламной кампании Prada

Креативные директоры Prada Раф Симонс и Миучча Прада показали новую рекламную кампанию. Ее автором стал фэшн-фотограф Дэвид Симс. Съемка вдохновлена старыми голливудскими и европейскими фильмами, запечатлевающими “вуайеристские моменты невинности с элементами напряженности”.

Главным героем фотосессии стал Венсан Кассель. На опубликованном черно-белом снимке 56-летний французский актер позирует, сидя на краю ванны и закинув ногу на ногу. Актер одет в строгий черный костюм. Образ стилисты дополнили вместительной кожаной сумкой-тоутом.

В рекламе также снялись звезда сериала “Эйфория” Хантер Шафер и актер Луи Партридж. Компанию им составили Летиция Райт, а также модели Гвиневра ван Синус и Рэйчел Уильямс.

Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, уже несколько лет делает уверенные шаги в модельном бизнесе, а поклонники прочат ей актерское будущее. И их ожидания не были напрасны – 18-летняя красавица получила первую роль в большом кино. Она снимется в фильме “Прекрасное лето” (“La bella estate”).