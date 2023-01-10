В РФ начались продажи обновленных кроссоверов Hyundai Creta с дизайном Tucson

На российском рынке стало возможным приобрести новый кроссовер Hyundai Creta.

Данный автомобиль по дизайну имеет множество схожих элементов с ранее выпущенным паркетником Tucson. Доступные в продаже автомобили прибыли по параллельному импорту из ОАЭ. Стоимость южнокорейского кроссовера составляет 3,1 млн рублей. Однако при использовании программы трейд-ин цена на паркетник уменьшится.

Следует отметить, что официальная премьера модели состоялась осенью 2021 года. Серийный выпуск кроссовера налажен в Индонезии. Главным отличием модели указали видоизмененную радиаторную решетку, а также светодиодную оптику обновленной формы. Под капотом модели используется 1,5-литровый двигатель на 115 л.с. мощности.