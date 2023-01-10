 

“Какая гадость”: размалеванные бабьей штукатуркой мужики довели до тошноты Кравец проститутским видом

10.01.2023, 19:57, Разное
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Летом прошлого года французский люксовый бренд Christian Louboutin представил мужскую коллекцию весна-лето 2023 в рамках Недели мужской моды в Париже. Она удивила моделями на высокой платформе из плексигласа с наборным каблуком и ботильонами на платформе с верхом, украшенным ярким узором из пайеток.

А Том Браун, которого долгое время называли главным дизайнером мужской одежды в США, шокировал общественность коллекцией, предлагающей мужчинам надеть юбки и показывать всем голые волосатые колени. Критики хотя и не понимали этой странной моды, но политкорректно говорили, что, мол, “стиранием границ гендера никого не удивишь”.

Но вот изысканная модница, признанная икона стиля Алена Кравец удивлена. “Вещи многих домов моды уже просто не хочется покупать, потому что юбки и помады там рекламируют мужики, – поражена певица и актриса. – И свежий пример. Подруга из Бельгии прислала рекламу декоративной косметики марки NYX. Там тени нанесены на лицо бородатого мужика. Ресницы накрашены, брови выщипаны и подведены, тональный кремом и пудрой лицо тоже обильно обработано. Словом, эдакая Кончита Вурст – бородатая победительница “Евровидения” в 2014 году – теперь рекламирует товары для женщин. Остановите Землю, я сойду!”

По мнению Алены, мужики и так мельчают. “Женщины руководят бизнес-империями, водят самолеты и поезда, а мужики теперь красят веки тенями, – шокирована консервативная Кравец. – Какая гадость бабья штукатурка на рожах мужиков! Если так пойдет и дальше, то рожать будет не от кого”.


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