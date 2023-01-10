 

Вышвырнули из дома без гроша, а любимый оказался женат: судьба Джейн Эйр в городе невест

10.01.2023, 19:57, Разное
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В центре города невест наряду с драматическим располагается
музыкальный театр, где непременно нужно побывать. Одна из лучших позиций в репертуаре
— мюзикл “Джен Эйр” по мотивам одноименной книги Шарлотты Бронте.

Посетителей культурного учреждения
окутывает волна эстетического удовольствия задолго до входа в зрительный зал.
Архитектура, интерьер лестничных пролетов и фойе сразу выдают предназначение
здания — дворец искусств. Женщины здесь расцветают как принцессы, а мужчины как
настоящие короли.

Ну а принимает дорогих гостей театра
сама Мельпомена. Опаздывать к ней неприлично, так что сесть в кресло перед
сценой надо до третьего звонка. И если выбор пал на мюзикл “Джейн Эйр”
— готовьтесь провести 2,5 часа с замиранием сердца, периодически издавая
аплодисменты.

Композитор Ким Брейтбург и автор
либретто Карен Кавалерян постарались на славу, как и все причастные к созданию
спектакля. Артисты в костюмах викторианской эпохи с первых минут переносят
зрителей в 19 век, побуждая всеми фибрами души грезить о победе добра над злом.

Судьба эдакой сироты-гувернантки не
полностью соответствует сюжету романа Шарлотты Бронте, но синтез профессионального
вокала и выразительной хореографии берут свое. Актерское мастерство не оставляет
сомнений, что Джейн Эйр бескорыстно любит сэра Рочестера, что его сумасшедшая
жена действительно спятила, а отрицательные персонажи пьесы преисполнены
подлости. Чего стоят только Джорджиана и Элизабет, которые помпезно выходят в
зрительный зал театра и напористо выбирают “жертв” в первом ряду.

В постановке властвует музыка, которая раздается из оркестровой
ямы и обрамляет голоса актеров. Лейтмотивом здесь выступает динамика смены
настроений и поворотов судьбы главной героини. Драматичную арию Джейн Эйр о
разбитых зеркалах аккурат сменяет комичная песня о папуасах, форте уступает
пиано, а минор — мажору.

Со сцены Ивановского музыкального театра доносится мысль: не
познав горя, не оценишь вкус счастья, даже если тебя вышвырнули из дома без
гроша, а любимый оказался женат. Жизнь Джейн Эйр — это мелодия, сотканная из
череды попыток найти нужный аккорд.

— Есть белых клавиш ряд, и черных клавиш. И без одних другим не зазвучать. Ошибок совершенных не исправишь…

– И что же делать?

– Продолжать играть!


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