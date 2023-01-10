Вышвырнули из дома без гроша, а любимый оказался женат: судьба Джейн Эйр в городе невест

В центре города невест наряду с драматическим располагается

музыкальный театр, где непременно нужно побывать. Одна из лучших позиций в репертуаре

— мюзикл “Джен Эйр” по мотивам одноименной книги Шарлотты Бронте.

Посетителей культурного учреждения

окутывает волна эстетического удовольствия задолго до входа в зрительный зал.

Архитектура, интерьер лестничных пролетов и фойе сразу выдают предназначение

здания — дворец искусств. Женщины здесь расцветают как принцессы, а мужчины как

настоящие короли.

Ну а принимает дорогих гостей театра

сама Мельпомена. Опаздывать к ней неприлично, так что сесть в кресло перед

сценой надо до третьего звонка. И если выбор пал на мюзикл “Джейн Эйр”

— готовьтесь провести 2,5 часа с замиранием сердца, периодически издавая

аплодисменты.

Композитор Ким Брейтбург и автор

либретто Карен Кавалерян постарались на славу, как и все причастные к созданию

спектакля. Артисты в костюмах викторианской эпохи с первых минут переносят

зрителей в 19 век, побуждая всеми фибрами души грезить о победе добра над злом.

Судьба эдакой сироты-гувернантки не

полностью соответствует сюжету романа Шарлотты Бронте, но синтез профессионального

вокала и выразительной хореографии берут свое. Актерское мастерство не оставляет

сомнений, что Джейн Эйр бескорыстно любит сэра Рочестера, что его сумасшедшая

жена действительно спятила, а отрицательные персонажи пьесы преисполнены

подлости. Чего стоят только Джорджиана и Элизабет, которые помпезно выходят в

зрительный зал театра и напористо выбирают “жертв” в первом ряду.

В постановке властвует музыка, которая раздается из оркестровой

ямы и обрамляет голоса актеров. Лейтмотивом здесь выступает динамика смены

настроений и поворотов судьбы главной героини. Драматичную арию Джейн Эйр о

разбитых зеркалах аккурат сменяет комичная песня о папуасах, форте уступает

пиано, а минор — мажору.

Со сцены Ивановского музыкального театра доносится мысль: не

познав горя, не оценишь вкус счастья, даже если тебя вышвырнули из дома без

гроша, а любимый оказался женат. Жизнь Джейн Эйр — это мелодия, сотканная из

череды попыток найти нужный аккорд.

— Есть белых клавиш ряд, и черных клавиш. И без одних другим не зазвучать. Ошибок совершенных не исправишь…

– И что же делать?

– Продолжать играть!