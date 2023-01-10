В ближайшие несколько лет россияне могут полностью отказаться от западных онлайн-сервисов

В ближайшие несколько лет россияне откажутся от всех западных онлайн-сервисов. Таким мнением в интервью “Ридусу” поделился Илья Массух, руководитель Центра компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, ЦКИКТ. По его словам, в Российской Федерации есть множество электронных ресурсов, которые могли бы заменить популярные аналоги из других стран, например, поисковые системы, социальные сети, видеохостинги, ритейлеры. Он отметил, что российские технологии совершенствуются.

Российские интернет-пользователи и предприниматели начали переходить на отечественные платформы после того, как подвергались необъективной модерации и ущемлению своих прав на западных ресурсах. Эта тенденция только ускорилась после начала специальной операции на Украине в 2022 году. “Думаю, уже через несколько лет вполне можно будет обойтись без глобальных цифровых корпораций”, – заявил эксперт.

По его словам, российские IT-продукты пользуются популярностью в России, а также в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Ранее сообщалось, что российским ИТ-специалистам стоит ожидать роста зарплат к 2023 году. SuperJob сообщает, что ИТ опережает все остальные виды деятельности.