Скульптурные скулы: подводные камни популярной у знаменитостей процедуры удаления буккального жира

Одна из самых популярных эстетических процедур становится настоящим трендом: знаменитости в соцсетях демонстрируют выразительные скулы после удаления буккального жира (комков Биша). Круглые щеки звезд мгновенно превращаются в рельефные, а худое лицо становится более привлекательным. Все больше людей решаются на эту операцию, но так ли она безопасна?

Эстетическая процедура, уменьшающая щеки

Удаление буккального жира (жировых отложений в нижней части щек) не занимает много времени. Эстетическая процедура приводит к утончению лица, подчеркивающему скульптурные скулы. За счет уменьшения объемов щеки выглядят впалыми, однако врачи рекомендуют хорошенько подумать, прежде чем решиться на операцию.

По словам специалистов, работающих в области эстетической хирургии, она имеет подводные камни, о которых стоит знать.

Звезды, удалившие комки Биша

Американская певица Леа Мишель, супермодели Белла Хадид и Эмили Ратаковски избавились от пухлых щек после удаления жировых комков Биша.

Правда, они не подтвердили догадки своих поклонников, заметивших изменения во внешности своих кумиров.

И только известная телеведущая Крисси Тайген открыто призналась, что сделала эстетическую процедуру. Она заявила, что очень довольна прекрасным результатом, позволившим ей продемонстрировать рельефное лицо с четко очерченными скулами.

Ассоциации со старостью?

В последнее время на процедуру удаления комков Биша резко вырос спрос, а пластические хирурги уверяют, что делают в три раза больше операций по уменьшению буккального жира.

Однако не всем идут впалые щеки, придающие изможденный и болезненный вид. Кроме того, после операции женщины частенько выглядят гораздо старше своего возраста, поскольку слишком острые скулы ассоциируются со старостью, когда человек теряет запасы жировой прослойки. Специалисты уверяют, что не стоит относиться слишком легкомысленно к эстетической процедуре, после которой лицо кажется визуально худее.

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Как проводится операция

Удаление буккального жира – эстетическая процедура, занимающая не более 30 минут. Она проводится под местной анестезией (инъекции делаются во внутреннею часть рта с каждой стороны). Там же делаются небольшие разрезы, через которые хирург удаляет находящийся чуть ниже скулы щечный жир размером с виноградинку, а затем накладывает швы.

Отечность сохраняется примерно 3 дня, после чего становится заметным результат.

Щечный жир никогда не вернется

Доктор Айоиф Тернер, один из лучших пластических хирургов Великобритании, говорит, что к ней часто обращаются не только те женщины, которые хотят уменьшить «щеки бурундука», но и юные девушки с красивым овалом лица. Увы, но последние не знают, что буккальный жир не регенерируется, поэтому новая внешность останется навсегда. И никакие филлеры не смогут вернуть обратно прежние щечки. С возрастом происходит медленное уменьшение жировых отложений, и в 40-50 лет женщины, удалившие комки Биша, могут выглядеть гораздо старше своих ровесниц, не подвергавшихся эстетической процедуре.

Пластический хирург считает: повальное увлечение эстетической процедурой – плохой знак. Молодежь, сидящая в социальных сетях, думает, что только лица с впалыми щеками выглядят привлекательно. Кроме того, удаление комков Биша – еще одно проявление борьбы с ожирением, ведь в обществе худоба ассоциируется с красотой и здоровьем.

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Риски операции

У удаления буккального жира есть свои недостатки. В дополнение к риску, связанному с анестезией, могут быть осложнения: кровотечения, возникновение инфекций и даже повреждения лицевого нерва. А если врач удалит разное количество жира, то после операции лицо будет выглядеть асимметрично.

Пластические хирурги, считающие, что здоровое количество жира на щеках – признак молодости, уверены: удаление жировой прокладки с возрастом только усугубит проявление возрастных изменений на лице. Например, прибегнувшая к оперативному вмешательству Белла Хадид выглядит очень уставшей. Даже обилие косметики не отвлекает внимания от изможденного вида супермодели.

И сожаление об удалении комков Биша – еще один возможный риск. Пациентки с провалившимися щеками через некоторое время после операции могут попытаться вернуть прежний вид, но ни пересадка жира, ни филлеры не смогут заменить удаленные образования.