В Киеве объяснили вручение повесток на улицах города

Повестки гражданам Украины могут вручать где угодно, так как место вручения не регламентируется законом, сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

Он пояснил, что документ должен в обязательном порядке содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать, передает его слова РИА «Новости».

Попко уточнил, что повестку вручить может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководители предприятий или организаций, в том числе учебных заведений, управители многоквартирных домов.

Напомним, военное положение в Украине продлено до 19 февраля 2023 года. В Сети появлялись видео, как в городах раздают повестки в общественных местах.

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