В Киеве объяснили вручение повесток на улицах города
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Повестки гражданам Украины могут вручать где угодно, так как место вручения не регламентируется законом, сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.
Он пояснил, что документ должен в обязательном порядке содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать, передает его слова РИА «Новости».
Попко уточнил, что повестку вручить может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководители предприятий или организаций, в том числе учебных заведений, управители многоквартирных домов.
Напомним, военное положение в Украине продлено до 19 февраля 2023 года. В Сети появлялись видео, как в городах раздают повестки в общественных местах.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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