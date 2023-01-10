 

МИД Латвии назвал приоритетом своей внешней политики «разгром России»

10.01.2023, 19:38, Новости дня
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В МИД Латвии назвали «разгром России» одним из приоритетов своей внешней политики, информирует Sputnik Латвия.

В докладе о проделанной работе МИД республики за год, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем, в числе прочего говорится, что «разгром РФ будет в интересах Латвии», передает РИА «Новости».

Ранее Латвия объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм». В МИД РФ призвали прекратить провокации, а заниматься своей страной и гражданами. 

Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявила о возможном объявлении моратория на русскую культуру из-за действий РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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