МИД Латвии назвал приоритетом своей внешней политики «разгром России»

В МИД Латвии назвали «разгром России» одним из приоритетов своей внешней политики, информирует Sputnik Латвия.

В докладе о проделанной работе МИД республики за год, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем, в числе прочего говорится, что «разгром РФ будет в интересах Латвии», передает РИА «Новости».

Ранее Латвия объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм». В МИД РФ призвали прекратить провокации, а заниматься своей страной и гражданами.

Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявила о возможном объявлении моратория на русскую культуру из-за действий РФ на Украине.

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