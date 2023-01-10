МИД Латвии назвал приоритетом своей внешней политики «разгром России»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В МИД Латвии назвали «разгром России» одним из приоритетов своей внешней политики, информирует Sputnik Латвия.
В докладе о проделанной работе МИД республики за год, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем, в числе прочего говорится, что «разгром РФ будет в интересах Латвии», передает РИА «Новости».
Ранее Латвия объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм». В МИД РФ призвали прекратить провокации, а заниматься своей страной и гражданами.
Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявила о возможном объявлении моратория на русскую культуру из-за действий РФ на Украине.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет