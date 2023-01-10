 

В Германии признали, что вопрос получения нефти из Казахстана решают в России

10.01.2023, 19:38, Новости дня
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Власти Германии рассчитывают, что нефть из Казахстана начнет поступать на нефтеперерабатывающий завод в Шведте по нефтепроводу «Дружба» в январе, сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

В ведомстве утверждают, что сейчас в Казахстане идет процедура рассмотрения заявок на участие в поставках. Отмечается, что Польша заверила в обеспечении транспортировки нефти через свою территорию. Вместе с тем, в Минэкономики заявили, что немецкая сторона еще не заключала никаких соглашений с казахстанской стороной, передает ТАСС.

«Теперь вопрос о транспортировке решают казахстанские и российские власти», – сообщили в немецком ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию. Также сообщалось, что в «Транснефть» не поступали заявки из Казахстана на транспортировку. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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