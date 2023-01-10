Поросёнок Пётр вернулся в Россию

В ночь на 9 января 2023 года российско-финскую границу пересёк на тракторе поросёнок Пётр, который эмигрировал из страны 15 лет назад.

Как рассказал Пётр встречавшим его журналистам, отъезд из

России не принёс ему счастья – в Латвии по требованию полиции ему пришлось

перекрасить свой трактор, а в

Швеции его выселили из отеля по требованию местных жителей арабского происхождения.

«Скажу честно, когда я уезжал, то называл свою страну рашкой.

Теперь я гордо называют свою Родину Россией, а за рашку готов дать в морду», – подвёл итоги эмиграции Пётр.

Поросёнок отказался рассказать о своих далекоидущих планах, но сообщил,

что ближайшие месяцы проведёт на родной ферме, работая трактористом. По

информации СМИ, Петру уже поступило предложение стать одним из новых ведущих передачи

«Спокойной ночи малыши».

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