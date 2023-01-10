Поросёнок Пётр вернулся в Россию

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10.01.2023, 19:33, Разное
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В ночь на 9 января 2023 года российско-финскую границу пересёк на тракторе поросёнок Пётр, который эмигрировал из страны 15 лет назад.

Как рассказал Пётр встречавшим его журналистам, отъезд из
России не принёс ему счастья – в Латвии по требованию полиции ему пришлось
перекрасить свой трактор, а в
Швеции его выселили из отеля по требованию местных жителей арабского происхождения.

«Скажу честно, когда я уезжал, то называл свою страну рашкой.
Теперь я гордо называют свою Родину Россией, а за рашку готов дать в морду», – подвёл итоги эмиграции Пётр.

Поросёнок отказался рассказать о своих далекоидущих планах, но сообщил,
что ближайшие месяцы проведёт на родной ферме, работая трактористом. По
информации СМИ, Петру уже поступило предложение стать одним из новых ведущих передачи
«Спокойной ночи малыши».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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