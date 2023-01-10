Поросёнок Пётр вернулся в Россию
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В ночь на 9 января 2023 года российско-финскую границу пересёк на тракторе поросёнок Пётр, который эмигрировал из страны 15 лет назад.
Как рассказал Пётр встречавшим его журналистам, отъезд из
России не принёс ему счастья – в Латвии по требованию полиции ему пришлось
перекрасить свой трактор, а в
Швеции его выселили из отеля по требованию местных жителей арабского происхождения.
«Скажу честно, когда я уезжал, то называл свою страну рашкой.
Теперь я гордо называют свою Родину Россией, а за рашку готов дать в морду», – подвёл итоги эмиграции Пётр.
Поросёнок отказался рассказать о своих далекоидущих планах, но сообщил,
что ближайшие месяцы проведёт на родной ферме, работая трактористом. По
информации СМИ, Петру уже поступило предложение стать одним из новых ведущих передачи
«Спокойной ночи малыши».
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