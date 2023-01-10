 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию

10.01.2023, 19:29, Разное
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По данным российских СМИ, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Спортсмен был госпитализирован с болями в груди ночью 10 января, но к утру его состояние ухудшилось, и Романа подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние экс-фигуриста как крайне тяжелое. 

Отметим, что дуэт Костомарова и его парнерши по льду Татьяны Навки завершил карьеру в 2006 году. Вместе они успели завоевать первенство на чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

ТВ-зрителю Роман Костомаров хорошо известен как участник шоу “Ледниковый период”. 

Роман Костомаров и Валерия Ланская


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