Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию

По данным российских СМИ, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Спортсмен был госпитализирован с болями в груди ночью 10 января, но к утру его состояние ухудшилось, и Романа подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние экс-фигуриста как крайне тяжелое.

Отметим, что дуэт Костомарова и его парнерши по льду Татьяны Навки завершил карьеру в 2006 году. Вместе они успели завоевать первенство на чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

ТВ-зрителю Роман Костомаров хорошо известен как участник шоу “Ледниковый период”.

Роман Костомаров и Валерия Ланская