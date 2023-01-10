 

Это смело: Майли Сайрус принимает душ в тизере грядущего сингла

10.01.2023, 19:29, Разное
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Американская певица Майли Сайрус анонсировала выпуск нового сингла “Flowers”. Композиция станет частью альбома “Endless Summer Vacation”, премьера которого состоится 10 марта. Тизером исполнительница поделилась в социальных сетях. В коротком видеоролике она принимает душ и напевает отрывок из новой песни. Также на официальном сайте певицы появился обратный отсчет до даты официального релиза. Премьера состоится 13 января.  

Судя по звучанию и общей эстетике, “Endless Summer Vacation” будет состоять в основном из поп-музыки. Сайрус пробовала себя во множестве разных жанров. Последний на данный момент альбом Майли “Plastic Hearts”, который стал седьмой пластинкой в дискографии певицы, вышел в ноябре 2020 года. Ключевой сингл “Midnight Sky” стал одной из самых популярных работ исполнительницы. 

Ранее стало известно о том, что родители Майли Сайрус расстались после 28-ми лет брака. Тиш Сайрус стала инициатором разрыва. Она подала документы на развод с Билли Рэем и заявила, что причиной разрыва стали “непримиримые разногласия”.


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