Мнение: Феномен «Чебурашки»
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Фильм ЧЕБУРАШКА стал самым кассовым российским фильмом за всю историю наблюдений, заработав к утру 10 января порядка 3, 082 245 млрд рублей. Предыдущим лидером был проект ХОЛОП, который в 2019 году собрал 3, 082 031 млрд рублей (отсюда).
Кто-нибудь может объяснить такую бешеную популярность «ЧЕБУРАШКИ», который уже посмотрели 9,5 млн зрителей?
Народонаселение устало от унылой окружающей реальности? Хочется чего-то сказочного?
Кадр из фильма отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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