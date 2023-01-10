Мнение: Потребление калорий в СССР, мобилизация велосипедов и тусовка советской интеллигенции

1. В СССР любили всё сравнивать с 1913. Одна из причин на приложенном к посту графике. Как видите, жители СССР вернулись к дореволюционному уровню потребления калорий только в 1960, а до того питались несколько хуже, чем в имперские времена. Но это по калориям. Если же считать по уровню потребления белков, получается, что даже в 1960 мяса в СССР ели всё ещё меньше, чем при Николае II.



2. Оказывается, молодая советская власть массово отбирала у граждан велосипеды (ссылка). Публика со связями делала себе справки-вездеходы, позволяющие ездить на любых велосипедах и где угодно. Народ попроще выправлял паспорта на конкретный велосипед.



Кстати, в Российской Империи было два велозавода — «Дукс» в Москве и «Лейтнер» в Риге. «Дукс» был довольно крупным предприятием — начав в конце XIX века с велосипедов, он постепенно освоил выпуск мотоциклов, автомобилей и самолётов. Пётр Нестеров выполнил в 1913 свою знаменитую мёртвую петлю именно на самолёте Дукс № 3, то есть на отечественной копии французского Ньюпор IV.



Сейчас завод «Дукс» известен широкой публике как ФГУП ЦНИИ «Комета». О велосипедном прошлом напоминает адрес — Велозаводская улица, дом 5.

3. Цитирую фрагмент про дружную тусовку интеллигенции из поста про советскую культуру (ссылка). Забавно — сто лет прошло, а креативный класс всё тот же…

В советской цензуре были свои выдающиеся личности, одна из них – Леопольд Авербах. Отец его Лейба Авербах владел пароходной компанией на Волге. А правой рукой (директором-распорядителем) у него был Марк Тимофеевич Елизаров, никто иной как будущий зять Владимира Ульянова (Ленина). Дядей Авербаху приходился первый президент советской России Яков Свердлов. Женат Авербах был тоже удачно, на дочери управделами Совета Народных Комиссаров и видного соратника Ленина Владимира Бонч-Бруевича. А сестра Авербаха Ида замужем была аж за самим Генрихом Ягодой. Некоторое время этот брак тоже служил на пользу Липе, как ласково называли Леопольда в этой запутанной семье. Любовница у Авербаха, и та была завидная — Ольга Берггольц, прославившаяся потом своими стихами. Она была сестрой малоизвестного теперь литератора, а тогда грозного сподвижника Авербаха в его иезуитских делах Юрия Либединского. Этот Либединский известен ещё и тем, что первым назвал Авербаха «неистовым ревнителем пролетарской чистоты». Это отпрыска-то богатейшей в прежней России фамилии. При этом покровителем Авербаха был сам Максим Горький, за невесткой которого красавицей «Тимошей» очень успешно приударял шурин Авербаха Ягода.



Секретарь Политбюро ВКП(б) в 1920-х годах Б.Г. Бажанов в своих воспоминаниях напишет о нём: «Очень бойкий и нахальный этот юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу “напостовцев” осуществлял твёрдый чекистский контроль в литературных кругах».



Язвительный Олеша заклеймил Авербаха кличкой «литературного фельдфебеля», а Александр Архангельский — лучший пародист в истории русской литературы, выразился ещё былиннее: «Одним Авербахом семерых побивахом».



К 1930-ому году все литературные группировки и объединения были разгромлены, и созданный Авербахом РАПП стал обращаться к писателям только слогом директивы…