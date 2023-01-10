 

“Пузо на нос лезет”: 33-летняя жена осчастливила старика Диброва

10.01.2023, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этом году 63-летний Дмитрий Дибров и его 33-летняя супруга Полина отметят агатовую свадьбу. Сложно в этом поверить, но пара заключила брак 14 лет назад. За годы, проведенные вместе, любящие сердца обзавелись тремя детьми. Они воспитывают троих сыновей – 12-летнего Александра, девятилетнего Федора и семилетнего Илью.

О том, что этот брак для Дмитрия Александровича счастливый, свидетельствует его цветущий вид. Дибров, несмотря на пожилой возраст и перенесенный несколько лет назад инсульт, выглядит жизнерадостным. Правда, злые языки в интернете обсуждают, что в последнее время телеведущий обрюзг. “Пузо на нос лезет”, – шепчут злопыхатели, глядя на уже давно немолодого шоумена.

Справедливости ради стоит отметить, что Дибров, хоть и кажется внешне стариком из-за седых волос и лишних килограммов, просто сияет благодаря не только модной одежде, но и красавице-жене рядом. Например, во время предновогоднего вечера в одном из подмосковных ресторанов сексапильная Полина осчастливила мужа танцем прямо на сцене.

Напомним, этот брак для Дмитрия Диброва четвертый. Впервые телеведущий женился в 1983-м. Тогда он связал себя узами брака с возлюбленной Эльвирой. Она подарила шоумену сына Дениса. Второй супругой журналиста стала Ольга, которая родила ему дочь Ладу. Этот союз продлился семь лет. Третий брак знаменитого мужчины с избранницей Александрой продлился около года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.21 / Большинство автовладельцев поддерживают появление дополнительных опций в ОСАГО

07.03.21 / Фата Моргана: Ученый объяснил появление «летающего» корабля у берегов Фалмута

21.02.21 / Китай снимает запрет на поедание сырых летучих мышей для вакцинированных от COVID-19

20.11.21 / Ни сван, ни брат

05.11.22 / Мнение: Удары возмездия

03.02.22 / Информация Генпрокуратуры позволяет парламенту совершенствовать законодательство, – депутат Михаил Романов

19.12.22 / В Техасе объявили чрезвычайное положение из-за большого наплыва мигрантов

07.04.22 / Мнение: Остановка

18.06.22 / Писательнице невдомек, что был от пранкеров звонок

04.09.22 / Теперь и в партии канцлера — депутаты бундестага от СДПГ выступили за мирную инициативу по Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика