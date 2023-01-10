 

“Выпил что-то и повис”: Михалков на грани смерти отказался от помощи

10.01.2023, 18:35, Разное
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Как пишет “Царьград”, состояние госпитализированного на днях Никиты Михалкова ухудшается. Сегодня VSE42.RU сообщило о том, что компьютерная томография показала увеличение объема поражения легких у режиссера, которому якобы диагностировали идиопатическую пневмонию. Об этом также информирует “Общественная служба новостей”.

Судя по новостям, смерть подкралась к 77-летнему мэтру очень близко. Однако мало кто знает, что та самая “старуха с косой” поджидала его еще в школьные годы.

Сам Никита Сергеевич однажды рассказал о своей первой любви и безрассудном поступке. Михалкову было 14 лет, когда он влюбился в девушку по имени Лена Щорс – грудастую и с бархатистыми глазами. По словам режиссера, во время вечеринки в квартире, в которой жила предмет его воздыхания, он перелез через балкон на 11-м этаже и рискнул жизнью. “Я выпил что-то, вышел на балкон и сказал: “А вот это вы можете сделать?” Повис не наверху, на перилах, а внизу, отпустив одну руку”, – описывал момент Михалков.

Очевидцы пытались помочь будущему режиссеру залезть обратно в квартиру, но тот, оказавшись на грани смерти, отказался от помощи. Ему удалось подтянуться самостоятельно.

Ранее “Дни.ру” подробнее писали о госпитализации Никиты Михалкова, который проходит в больнице комплексную терапию.


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