СМИ: Индия может ограничить закупки российской нефти

По данным газеты Telegraph India, Индия может ограничить импорт нефти из РФ при определенных условиях. В публикации упоминается, что страна будет внимательно следить за санкциями ЕС против российской нефти, хотя ограничение цены в 60 долларов за баррель не повлияло на индийский экспорт.

Источники утверждают, что ограничения не повлияли на импорт российской нефти, так как цена на данный момент составляет $53-56 за баррель. Правительство рассматривает варианты на случай, если цена поднимется выше 60 долларов за баррель. Если это произойдет, то импорт будет ограничен или ЕС может ввести вторичные санкции, распространяющиеся на страны, покупающие российскую нефть”, – говорится в публикации.

Нефтяные санкции Запада вступили в силу 5 декабря. Европейский союз прекратил принимать российскую нефть по морю, а Австралия, ЕС и страны, входящие в “большую семерку”, ввели ограничение на цену в 60 долларов за баррель для морских перевозок. Это связано с тем, что транспортировка и страхование нефти обходятся дороже. Хотя предельная цена неизвестна, вполне вероятно, что 5 февраля аналогичные меры будут приняты и в отношении нефтепродуктов. В ответ на это РФ прекратила поставки нефти в другие страны с 1 февраля.

По данным Vortexa, РФ третий месяц подряд является крупнейшим экспортером нефти в Индию. В декабре она поставляла 1,17 млн баррелей в день сырой нефти. Индия, которая получает почти 80 процентов своей потребности в сырой нефти из РФ, занимает третье место в списке важнейших импортеров.