Началась последняя неделя приема работ на творческий конкурс памяти Ланового «Пробуждая сердца»

Стартовала последняя неделя приема работ на второй творческий конкурс памяти актера Василия Ланового «Пробуждая сердца». Подать заявку можно через личный кабинет участника на сайте конкурса до 16 января. Организаторы ждут видеозаписи с художественным прочтением классических стихов от индивидуальных участников, а также от семейных и творческих коллективов.

В отдельную номинацию выделили стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Одно из таких стихотворений, присланных в эту номинацию, в новом ролике проекта прочел заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. «Такая поэзия сейчас очень важна бойцам специальной военной операции: она поднимает боевой дух, укрепляет веру тех, кто сейчас борется с нацизмом, защищая мирное население», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Напомним, что помимо призовых мест, присвоенных экспертами конкурса, в этой номинации также предусмотрен приз зрительских симпатий, который будет определен по итогам открытого онлайн-голосования в социальных сетях Бессмертного полка России. К нему будут допущены авторы стихотворений, получивших высокую оценку региональных экспертов конкурса, но не ставших победителями федерального этапа.

Все авторские стихи, посвященные героям СВО, Бессмертный полк РФ планирует передать тем, кто сейчас на передовой.

Более подробную информацию о конкурсе «Пробуждая сердца» можно узнать в его приложении. С сайта организаторов работает прямой переход на страницу конкурса. Можно принять участие в одной или нескольких номинациях. Проект реализуется Бессмертным полком РФ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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