Фигуристу Костомарову начали проводить интенсивную терапию в «Коммунарке»

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова уже перевели в больницу в Коммунарке, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЭКМО применяют в экстренных случаях для поддержания жизни. Источник РИА «Новости» сообщил, что у фигуриста не коронавирус.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация, инвазивный метод, применяемый в случаях, необходимых для поддержания жизни человека, при этой процедуре кровь забирается из организма, проходит через оксигенатор. ЭКМО предназначено для того, чтобы дать возможность справиться с возникшим тяжелым состоянием и восстановить работу больных органов.

Напомним, олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

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