 

Медведев призвал быстрее действовать в вопросе оснащения армии

10.01.2023, 18:15, Новости дня
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Противники РФ модернизируют советские Т-72 для Украины, Россия должны действовать быстрее и эффективнее, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

По его словам, сейчас главный вопрос – производство, ремонт и поставки танков, именно эти задачи являются актуальными, передает ТАСС.

«Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72», – сказал он.

Замглавы СБ РФ напомнил, что российский ОПК начал модернизацию танков в прошлом году.

Он отметил, что работа связана с рядом проблем. Медведев попросил подготовить доклад на эту тему, попросив сконцентрироваться именно на результатах выпуска бронетанковой техники в 2022 году и перспективах на 2023 год. 

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что частые нарушения при реализации гособоронзаказа обернутся уголовной ответственностью. Задачи в этой сфере он назвал очевидными, призвав, оперативно решать проблемы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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