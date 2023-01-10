Экшн-драму “На ощупь” с Дмитрием Нагиевым эксклюзивно показали в онлайн-кинотеатре KION

Режиссер и сценарист фильма “На ощупь” — дебютант Антон Мусс, выпускник киношколы Сарика Андреасяна. Вдохновением для сюжета послужили известные произведения на тему выживания: “Изгой” Роберта Земекиса, “Погребенный заживо” Родриго Кортеса и “127 часов” Дэнни Бойла. К слову, все опасные трюки в картине исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев выполнил самостоятельно: актер падал со скал и деревьев, плавал в ледяной воде, боролся с медведем. Съемки проекта проходили в Московской и Тверской областях летом 2022 года.

Помимо Нагиева в ленте также сыграли Владислав Ценев (“Конец света”), Михаил Горевой (“Жизнь по вызову”), Михаил Евланов (“Сердце Пармы”) и Дарья Войновская (“Девушки с Макаровым”).

Сюжет “На ощупь” рассказывает о сбежавшем в уединенный загородный дом Викторе, который вследствие несчастного случая на охоте теряет зрение. После этого герою предстоит выживать в диком лесу и противостоять собственным страхам и одиночеству.

Фильм доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.