Что подумал принц Гарри, впервые встретив Кейт Миддлтон

Долгожданные мемуары принца Гарри, наконец-то, увидели свет. В новой книге он раскрыл некоторые секреты британской королевской семьи, а также поделился воспоминаниями из юности, в том числе о первой встрече с супругой брата Уильяма. Несмотря на то, что принц Уэльский познакомился со своей будущей женой еще в университете в 2001 году, Гарри впервые пообщался с Кейт лишь в 2005-м на костюмированной вечеринке.

Мне понравилась его новая девушка. Она была беззаботной, милой, доброй. Она провела год во Флоренции, разбиралась в фотографии, искусстве. И одежде. Она любила одежду, – написал он. – Ее звали Кейт.

Гарри признался, что в общении с Кейт ему было легко и весело.

Мне нравилось видеть, как Кейт смеется. А еще больше мне нравилось заставлять ее смеяться. И у меня это неплохо получалось. Всякий раз, когда я беспокоился, что Кейт будет той, кто заберет у меня Вилли, я утешал себя мыслями о том, что в будущем мы будем смеяться вместе, и я говорил себе, как все будет здорово, когда у меня будет серьезная девушка, которая сможет так же смеяться вместе с нами.

Отметим, что в своих мемуарах герцог Сассекский также подробно рассказывает о первом сексе, вредных привычках и отношениях Уильяма и Кейт, а также о “садистских” шутках отца, своих попытках смириться со смертью Дианы и отношениях с мачехой, королевой-консорт Камиллой. К слову, из-за скандальной книги Гарри могут запретить въезд в США.

В конце декабря инсайдеры, близкие в Уэльским, рассказали журналистам, что Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри после выхода документалки Netflix “Гарри и Меган”. Как принцесса отреагировала на новые мемуары, пока неизвестно.